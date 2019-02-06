МИД Беларуси предлагал провести в стране учения НАТО и разместить американских специалистов. Об этом пишет «Лента.ру», утверждая, что Лукашенко устал от России и ищет новых друзей в лице США.

«Российско-белорусские отношения в последнее время не ладятся. Недавнее предложение Владимира Путина углубить интеграцию двух стран в Минске восприняли с большой настороженностью. В итоге белорусское государство занялось укреплением границ и поиском новых внешнеполитических перспектив», — отмечает издание.

Издание обращает внимание на визит в Беларусь помощника главы Госдепа США по делам Евразии Уэсса Митчелла, работника ключевых американских аналитических центров Майкла Карпентера, который ранее занимал высокий пост в Совете национальной безопасности при президенте США, а также эксперта Центра по анализу европейской политики Бена Ходжеса.

Отмечается, что сотрудничество Беларуси и США не ограничивается краткими визитами дипломатов и отставных военных. «Напротив, несмотря на все ограничения, Штаты системно выстраивают работу не только с государством, но и с белорусским обществом», — говорится в статье.

Minval.az