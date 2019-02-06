Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2019 год, в Центре военных игр Вооруженных сил стартовало командно-штабное учение при компьютерной поддержке.

Как сообщает МО АР, основной целью учения ставится практическое применение командирами и штабными офицерами сил и ресурсов в различных условиях, возникших в ходе организации и ведения боя.

Личный состав, привлеченный к учениям, с помощью симуляционных средств совершенствует знания, способности и навыки непрерывного, умелого и решительного управления подразделениями.

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