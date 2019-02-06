Согласно приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил проводятся курсы усовершенствования офицеров по всем специальностям.

Как сообщает МО АР, курсы проводятся в целях повышения уровня профессионализма и служебных качеств, в том числе развития практических способностей военнослужащих, а также овладения ими более современных военных профессиональных навыков.

В завершении курсов военнослужащим, успешно сдавшим итоговые экзамены по противовоздушной обороне, артиллерии, материально-техническому обеспечению, разведке, связи, инженерно-саперному обеспечению, топографии, работе с личным составом, а также другим специальностям будут вручены сертификаты.

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