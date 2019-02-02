Москву в Каракасе интересует не только и не столько нефть

Золотой запас — основа финансовой системы подавляющего большинства государств. Исключения редки — разве что Армения, которая свой золотой запас банально распродала и более не восполнила. А таинственные перемещения золотого запаса государства — это почти всегда «закрученный» детективный сюжет. Кладоискатели нескольких поколений пытаются отыскать на дне озера Байкал знаменитый «золотой эшелон» — согласно одной из версий, в 1920 году, во время гражданской войны, на одном из поворотов Кругобайкальской железной дороги в озеро обрушились вагоны и паровоз поезда, в котором находился золотой запас Российской Империи. Еще более интригующая история развернулась летом 1945 года, тоже на Дальнем Востоке. 19 августа 1945 года советские десантники в аэропорту китайского города Мукден (Шеньян) захватили ни много ни мало императора Пу И — главу марионеточного «государства» Маньчжоу-Го, созданного японцами в оккупированной Маньчжурии, вместе с золотым запасом его «государства» и несколькими чемоданами ценностей, которые «император», готовясь к бегству, рассчитывал прихватить с собой. Руководил этой операцией маршал Худяков. Только вот самолет с маньчжурским золотом до места назначения не долетел — разбился в тайге. А 14 декабря того же года маршал Худяков был арестован. Выясняется, что настоящая его фамилия — Ханферянц. Маршала обвиняют в том, что он еще в Баку был завербован британцами, что приложил руку к расстрелу 26 бакинских комиссаров…В числе прочего, предъявили ему и обвинение в похищении маньчжурского золота (у этнических армян позиции в «золотом» бизнесе, особенно криминальном, весьма серьезные). Следствие шло несколько лет, в 1950 году Ханферянца приговорили к высшей мере и в тот же день расстреляли. А вот золота так и не нашли.

Теперь же нешуточный детектив разворачивается вокруг золотого запаса Венесуэлы. Попытка Мадуро продать хранившееся в банке Англии золото на 1,2 миллиарда долларов закончилась провалом: Лондон, который к этому моменту уже успел признать президентом Венесуэлы Гуайдо, выдать золото отказался.

Но 30 тонн венесуэльского золота, по данным «Новой газеты» и радио «Свобода», оказались в Москве, и вот их Мадуро активно продает. Еще в конце января депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота — по его предположению, на российском пассажирском самолёте авиакомпании Nordwind. Министр финансов Венесуэлы заявил, что никаких российских самолётов в Каракас не прилетало, но 31 января лайнер Nordwind действительно прилетел из Каракаса в Москву. Кроме того, грузовой борт Boeing 757 российской авиакомпании E-Сargo вылетел 29 января из Москвы, сделал остановку в Дубае и 30 января прилетел в Каракас. По имеющимся данным, самолёт вывез в Дубай венесуэльское золото, обменял его здесь на наличные, а уже эти наличные доставил в Каракас. Как отметили эксперты, после введения санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA продажа золота — едва ли не единственный доступный Мадуро способ пополнить кошелек. Что с другой стороны баррикад — и не сказать чтобы совсем уж безосновательно — сочли воровством у собственного народа. В США уже заговорили о введении санкций против E-Сargo за ее участие в «золотой коммерции» Мадуро.

Другой вопрос, что участие, вернее, соучастие России в событиях в Венесуэле вряд ли ограничивается только морально-политической поддержкой Мадуро и помощью в продаже венесуэльского золота — достаточно вспомнить отправку в Венесуэлу наемников ЧВК «Вагнер». Тем более трудно предсказать, как будут развиваться события, если ситуация в Венесуэле сорвется в «горячий вариант».

А вот тут надо поподробнее. Массовые протесты в Венесуэле проходят с 2014 года, и, несмотря на все старания российских журналистов представить происходящее как злые козни США, понятно, что главные причины происходящего в Венесуэле — это политика сначала Уго Чавеса, а затем — Николаса Мадуро, для которой очень трудно подобрать адекватное и при этом «цензурное» определение. Инфляция достигла полутора миллионов процентов. В больницах нет лекарств, нет электричества и питьевой воды. В моргах, извините за жестокие подробности, лопаются трупы — жара, отсутствие электричества и…денег на похороны у родственников. Детская смертность достигла шокирующего уровня. Многие регионы охвачены настоящим голодом. Плюс — жестокие репрессии, фальсификация плебисцитов и рост преступности. Страна просто не могла не «вспыхнуть». Последние годы протесты стали перманентными, Мадуро за счет репрессий удерживался у власти, но теперь занервничал всерьез. Тревогу вызывает и размах протестов, и опасный рост количества государств, признающих законным президентом Венесуэлы не Мадуро, а лидера оппозиции Хуана Гуайдо (что, к явному неудовольствию и Мадуро, и его российских союзников, соответствует венесуэльской конституции). Уходить Мадуро не намерен и открыто делает ставку на вооруженное противостояние. Он уже предрек США «второй Вьетнам» и пообещал, что Венесуэла сформирует 50 тысяч подразделений народного ополчения в деревнях и городах страны. «Мы стремимся достичь двух миллионов ополченцев до 13 апреля и достичь наилучшего организационного уровня подразделений обороны», — сказал президент, выступая перед военными на маневрах. Армия и бронетехника стягиваются к границе с Колумбией, которую Мадуро регулярно обвиняет в подготовке вторжения в его несостоявшийся «рай».

Другая сторона использование оружия тоже не исключает полностью, хотя и не декларирует, в отличие от Мадуро, официально. Госдепартамент США высказался за мирную и демократическую передачу власти в Венесуэле, но в блокноте Джона Болтона углядели знаменитую теперь запись про 5 тысяч солдат и Колумбию, и в Венесуэле это приняли на свой счет. Хуан Гуайдо уже заявил, что не исключает возможности оказания ему и его сторонникам военной поддержки со стороны США для «прекращения узурпации власти Николасом Мадуро», но пока стремится не прибегать к такой мере и не обращается с такой целью в Вашингтон. Как пишет оппозиционная венесуэльская газета El Nacional, позже Хуан Гуайдо добавил, что в любом случае, чтобы планы оппозиции и ее сторонников за рубежом могли быть эффективными, необходима поддержка венесуэльской армии и сил безопасности. Все это не позволяет исключать в Венесуэле полномасштабный «силовой сценарий», и тут уже вмешательство Москвы становится более чем вероятным. Другой вопрос, зачем.

Предположений много. 17 миллиардов российских инвестиций — версия эффектная, но вряд ли в РФ не понимают: в случае «сирийского варианта» о коммерческих проектах в Венесуэле придется надолго забыть. Экс-министр иностранных дел РФ Андрей Козырев высказал свою версию: «Это просто абсурдно — ну что Россия ищет в Венесуэле? Если уж говорить совсем цинично, опять-таки, то Венесуэла — это вообще конкурент России, а никак не партнер, — заявил он в эфире RTVI. — Понятна только одна причина — чтобы, извините за выражение, нагадить опять-таки Америке». Можно вспомнить даже пиар-эффект.

Но есть еще одна сторона вопроса — география. Та самая география, которая позволяет разместить в Венесуэле военные базы, «аэродромы подскока» и позиции ракет. То, что в венесуэльском небе уже «погостили» российские стратегические ракетоносцы, Москва не скрывает. Еще в декабре 2018 года российская «Независимая газета», ссылаясь на военно-дипломатические источники, сообщила, что Россия решила разместить свои стратегические самолеты в Венесуэле. А американское издание The Drive опубликовало даже фотографии военной базы с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160 на венесуэльском острове Орчила в Карибском море. Эти самолеты способны переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Как отмечает издание, эта база создаст «беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария».

К тому же, напомним, кризис в Венесуэле совпал по времени с фактическим прекращением действия договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в результате российских игр с новой ракетой для ОТРК «Искандер». Страны НАТО официально констатировали, что Россия не выполнила ультиматум и продолжает нарушать договор. Президент США Дональд Трамп открыто анорнсировал «военный ответ» США и их союзников на нарушение ДРСМД со стороны России. Военные эксперты в Москве выражают обеспокоенность: а что, если американские ракеты появятся в странах Балтии или в Польше?В интервью АиФ председатель совета Центра политических исследований России (ПИР-Центра), генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский прямо заявил, что в этом случае России придется «срочно договариваться с Кубой, Венесуэлой (выделено нами — Minval.az) или Никарагуа о размещении ракет там». Так что ставки для России на «венесуэльском фронте» куда выше, чем это может показаться на первый взгляд. И это понятным образом повышает опасность втягивания России в еще один «зарубежный» конфликт. Который потребует у Москвы и сил, и ресурсов, но вряд ли обещает быструю и эффектную победу.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az