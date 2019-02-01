По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, продолжаются работы в сфере повышения боеготовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава в воинских частях.

Как сообщает МО АР, побывав в прифронтовой зоне руководство Министерства обороны проверило состояние строительных работ, проводимых на нескольких новостроящихся военных объектах.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с ходом строительных работ на военных объектах, дал соответствующие указания ответственным должностным лицам в связи со своевременным и качественным завершением работ.

Minval.az