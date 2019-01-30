Азербайджан занял 71-е место в рейтинге самых безопасных стран мира.

Рейтинг, включающий 128 государств, составлен и опубликован на сайте журнала Global Finance.

Главные критерии, на которые ориентировались составители перечня, касались возможности возникновения военных конфликтов, природных и техногенных катастроф. Также внимательно изучались угрозы для безопасности граждан и уровень экономического развития.

Несмотря на то, что большинство стран первой двадцатки рейтинга расположены в Европе, некоторые участники рейтинга вообще расположены на других материках — в Азии, Австралии, Северной Америке.

«Страны на вершине преподносят небольшой сюрприз. В основном это европейские страны с развитой экономикой и системами здравоохранения — 16 из 20 самых безопасных стран находятся в Европе, в то время как только Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада входят в число 20 лучших, не будучи в Европе. Экономическое развитие, по-видимому, мало подвержено риску военных конфликтов или внутренних преступлений», — пишет журнал.

Основными критериями для составления рейтинга были выбраны вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы для безопасности граждан, уровень экономического развития, а также вероятность возникновения природной катастрофы.

Самой безопасной страной издание назвало Исландию, пьедестал почета с которой делят Швейцария и Финляндия.

Самыми небезопасными странами мира признаны Гватемала, Йемен и Филиппины.

Азербайджан занял 71-ю строчку, Армения — 62, Грузия — 49, Россия — 108, Иран — 77.

Minval.az