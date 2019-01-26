В список классических произведений мирового кинематографа входит, без сомнения, и триллер «Звонок», тот самый, по сюжету которого следует сначала просмотр видеокассеты, затем — таинственный звонок, и после этого персонажу остается жить не более недели. Это, конечно, кино, которое путать с реальностью не рекомендуется. Особенно если речь идет о серьезной политике. Только вот складывается впечатление, что телефонные переговоры советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна запустил в регионе этакий «триллер «Звонок» в армянских декорациях».

Джон Болтон, напомним, сообщил в Twitter: «Я позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с переизбранием и выразить восхищение американского народа проведением свободных и честных выборов в декабре. США поддерживают его усилия по обеспечению благополучия Армении». По словам самого Пашиняна, обсуждались вопросы, касающиеся региональной ситуации и двусторонних отношений. «Мы подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств. Договорились продолжить обсуждения вокруг дальнейшего развития наших отношений», — добавил премьер, который уже потихоньку начал осваивать обтекаемо-дипломатичную лексику. А в конце добавил, что вопрос Нагорного Карабаха не обсуждался.

Сам факт телефонного разговора премьер-министра Армении с советником президента США по национальной безопасности США — это точно не «дипломатическая вежливость» и не «протокольный жест». И очень трудно поверить, что звонок Болтона сразу же после переговоров Алиева и Пашиняна в Давосе — это такая милая случайность, и Карабах здесь ни при чем. Да, в официальных сообщениях о Карабахе ни слова, но Никол Пашинян вообще всячески отрицает, что ведет «серьезные» переговоры по Карабаху. Комментируя журналистам в Москве переговоры с президентом Азербайджана в Давосе, Никол Пашинян сначала заявил: «Очень интересно для журналистов узнать в деталях, о чем мы разговаривали, но с этической точки зрения это неприемлемо, когда выходят и рассказывают о чем говорили». Но затем, спохватившись, что на фоне охватившей Армению «карабахской лихорадки» его слова могут вызвать далеко не благожелательный «резонанс», поторопился исправиться: «Ни Алиев, ни я не ожидали результатов. Конечно говорили о проблеме карабахского конфликта. Фактически это были не переговоры, а неофициальное общение». И вообще, он, Никол Пашинян, может представлять Армению, но не Карабах. Мог ли в такой ситуации Никол Воваевич, ссылаясь на внутриполитические обстоятельства и деликатность темы, обратиться к американской стороне с просьбой не афишировать «карабахскую» составляющую переговоров, а в Вашингтоне пошли навстречу — версия, как минимум имеющая право на существование.

Ереванское издание «7or.am» высказывается на этот счет весьма откровенно. Во-первых, напоминают его эксперты, «с весьма четкой закономерностью за встречами Мнацаканян-Мамедъяров и определенными договоренностями следуют встречи Пашинян-Алиев в рамках какого-либо международного мероприятия», и «с той же закономерностью представитель США Болтон оказывается на арене, когда достигаются определенные договоренности в рамках «подготовки народов к миру» и «освобождения от исторических стереотипов». Модераторство Болтона в этом процессе очевидно».

Кроме того, «усилиями Алиева и Пашиняна роль РФ в урегулировании конфликта была снижена». И самое главное, «если раньше говорилось о «плане Лаврова», который предполагал возвращение территорий, механизмы определения статуса «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) и размещение миротворцев (предположительно, с российским паспортом), то сейчас переговорный процесс идет по предусмотренному «планом Болтона» сценарию, согласно которому конфликт урегулируется по формуле «Территории в обмен на мир»». И самое главное, ««планом Болтона» не предусматривается независимого статуса «Арцаха», так как его рассчитывается оставить в составе Азербайджана, нет миротворцев и имеется лишь обещание мира и денег». Можно, конечно, сослаться на «войну утечек», но именно Джон Болтон в ходе своего визита на Южный Кавказ «озвучил» то, что в Вашингтоне после завершения досрочных парламентских выборов ждут от Пашиняна «решительных шагов» в карабахском урегулировании. После завершения выборной процедуры об урегулировании напомнил не кто иной, как Дональд Трамп. Причем напомнил в своем поздравлении Пашиняну в связи с победой на выборах, и после этого для Болтона уже вряд ли имело смысл звонить Николу Воваевичу с «дополнительными» поздравлениями. Наконец, США куда более жестко, чем прежде, ведут с Россией ту самую «газовую войну», предупреждают европейских, в том числе немецких, коммерсантов, что им могут грозить санкции за участие в реализации российских проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Постараются ли США надежно «погасить» не очень даже «замороженный» конфликт в прямой видимости от «Южного газового коридора» — вопрос риторический. Более того, именно накануне этого визита американские дипломаты, в том числе заместитель помощника госсекретаря США по делам Евразии Джордж Кент и теперь уже бывший посол США в Армении Ричард Миллс — сделали такие заявления по Карабаху, которые вогнали армянскую политическую верхушку в состояние тихой паники: как оказалось, урегулирование конфликта будет основываться на принципах, которые включают уважение территориальной целостности, да и карабахские резолюции СБ ООН надо бы выполнить…И если теперь Болтон, который советовал Армении избавиться от исторических клише, взялся за «модерацию» процесса урегулирования…ереванской политической верхушке есть от чего впасть в панику. Международное право никто не отменял, а оно на стороне Азербайджана.

Наконец, не сработала и ставка Еревана на «имидж» и симпатии. Да, в Вашингтоне готовы ободряюще улыбнуться в ответ на ереванские митинговые «кричалки», но не более того. Зато держат в поле зрения другие малоприятные для Армении реалии. В ходе своей поездки по региону в октябре 2018 года Джон Болтон и не скрывал, что главная тема его переговоров — это Иран и новые санкции против ИРИ. Причем именно в Ереване тогда договориться не удалось: в Армении, ссылаясь на «блокаду» и т.д., категорически отказывались надежно «перекрывать» границу с Ираном в Мегри, и вообще в Армении очень дорожат отношениями с Тегераном. Что уже понятным образом повлияло на баланс симпатий и антипатий к нынешней ереванской «команде» в Вашингтоне. «Дымб-дымб-ху» и гранты от Сороса — это хорошо, но не настолько, чтобы перевесить реальность. А в этой реальности минфин США вводит новые санкции в отношении Тегерана и включает в санкционный список иранскую грузовую авиакомпанию Qeshm Fars Air и…торгового представителя иранской Mahan Air в Армении — армянскую компанию Flight Travel LLC. «Flight Travel LLC отказалась прислушиваться к предупреждениям о риске воздействия санкций из-за коммерческой поддержки Mahan Air, и теперь это третья компания, внесенная в санкционный список за то, что она действовала от имени Mahan Air», — сообщил Минфин США. Дело не только и не столько в прямых финансовых потерях, хотя на фоне ереванской бедности это более чем ощутимо. Важен прецедент. И вопрос, от которого в Ереване кое у кого леденеет под ложечкой: а как в США отнесутся к тому, что армянская армия оккупирует значительный участок азербайджанско-иранской границы? И не попытаются ли помочь Азербайджану восстановить над ним законный контроль, тем более что в Баку не ввязываются в сомнительные схемы обхода санкций, а переговоры Болтона по Ирану в Баку прошли куда успешнее, чем в Ереване?

И да, еще одно обстоятельство. Во время того же визита Джон Болтон не исключил снятия эмбарго на поставки в регион американского оружия. Причем прозвучало это заявление уже после того, как в парадном строю над Баку прошли американские вертолеты BELL. Чем вогнал в панику уже армянских лоббистов в США, которые быстро поняли, с какой стороны линии фронта это самое оружие появится.

Так что звонок Джона Болтона не без оснований перепугал армянскую политическую «тусовку». Где могут, конечно, рассчитывать «соскочить» с невыгодных переговоров под американской «модерацией», но вряд ли смогут изменить расклад сил. И финал триллера «Звонок» в переводе на армянский при таком раскладе уже, в общем-то, предопределен: с захваченных азербайджанских земель Армении придется уходить. Хорошо, если хватит политической мудрости сделать это мирным и дипломатическим путем. Куда хуже, если придется убегать уже после того, как на линии фронта заговорят пушки. И будут ли это американские HIMARS или белорусские «Полонезы», не суть важно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az