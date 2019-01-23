23 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Хамадом бин Абдуллахом бин Саудом бин Худейром, сообщает МО АР.

Поздравив дипломата в связи с его новым назначением, министр особо подчеркнул дружеские отношения глав государств, которые играют важную роль в расширении связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Министр обороны выразил признательность гостю за поддержку Саудовской Аравией правой и справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Генерал-полковник З.Гасанов, затронув нынешнее состояние военного сотрудничества между нашими странами, подтвердил учреждение аппарата военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, подготовку договора о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами, а также планирование официального визита высокопоставленной делегации Министерства обороны Азербайджана в Эр-Рияд.

Посол, в свою очередь, отметил, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественным и братским государством, а также придает большое значение военному сотрудничеству между нашими странами.

Дипломат заявил, что Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении и всегда находится рядом с Азербайджаном в его правом деле.

Посол отметил, что за период деятельности в нашей стране приложит все усилия в сфере укрепления отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Minval.az