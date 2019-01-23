Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом в своем Facebook сообщил сам Пашинян.

По его словам, были обсуждены вопросы, касающиеся региональной ситуации и двусторонних отношений.

«Мы подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств. Договорились продолжить обсуждения вокруг дальнейшего развития наших отношений», — добавил премьер.

В конце он отметил, что вопрос Нагорного Карабаха не обсуждался.

Minval.az