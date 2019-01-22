22 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии новых военных объектов.

Согласно указанию Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, для выполнения задач, свойственных инженерно-саперным воинским частям и совершенствования этих подразделений с технической точки зрения, а также повышения боевого потенциала была закуплена и передана войскам современная техника. Парк хранения различных видов техники, применяемой в ходе инженерного обеспечения военных операций, тактические классы, предназначенные для подготовки личного состава и другие административные строения, полностью оснащены соответствующим оборудованием и наглядными средствами пропаганды.

Затем руководство министерства ознакомилось со штабом, солдатской казармой, столовой и парком хранения специальной техники, введенных в эксплуатацию с учетом свойств задач, возложенных на Войска химической защиты. Было отмечено, что созданные условия положительно отразятся на выполнении личным составом задач по химическому обеспечению.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил соответствующие задачи командованию обеих войск в связи с повышением боеготовности личного состава и эффективным использованием боевых средств.

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