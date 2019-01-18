На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок во «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», согласно которым предусматриваются основы для лишения депутата Милли Меджлиса полномочий и уточнение порядка рассмотрения этого вопроса.

Так, решение Милли Меджлиса о лишении полномочий депутата, не способного исполнять свои полномочия на постоянной основе, принимается голосованием (не менее чем 63 голосами).

Новость, конечно же, хорошая, так как думающий и читающий электорат уже давно тихо воет от гнева и обиды в рукав, читая абсурдные высказывания того или иного «народного избранника» в СМИ. И всякий раз в социальных сетях озвучивается один и тот же вопрос: а как же депутатская этика? И ответ постоянно один и тот же: а разве она есть?

На самом деле, документально есть. Во всяком случае, согласно статье 17 Закона о статусе депутата, «народный избранник» не должен допускать противозаконных действий, а также поступков, наносящих ущерб его высокому званию, грубых, оскорбительных слов и действий, унижающих честь и достоинство человека, а так же призывать других к подобным действиям.

Но, похоже, наши «избранники» давно не читали кодекс о статусе депутата, и потому частенько позволяют себе оскорбительно высказываться в адрес своих «избирателей».

Кроме того, в связи с массовыми обращениями граждан на сайт главы государства (по любому поводу, кстати) напрашивается вопрос: а для чего тогда мы избираем депутатов? Для чего они нужны вообще? И примера подачи гражданами заявлений в суд по поводу притеснения прав в ходе незаконного строительства объектов той или иной строительной компанией более чем достаточно. Всякий раз, когда в Minval.az поступают такие жалобы, мы, прежде всего, спрашиваем: а обращались ли жалобщики к депутату своего района? Ответ всегда один и тот же: обращались, но толку никакого не было.

А, тем не менее, согласно Статье 19 (Деятельность депутата по обеспечению прав, свобод и интересов избирателей) депутат вправе ставить вопросы перед центральными и местными органами исполнительной власти, органами судебной власти, органами прокуратуры, органами местного самоуправления. Центральные и местные органы исполнительной власти, органы судебной власти, органы прокуратуры, органы местного самоуправления обязаны оказать содействие депутату по обеспечению указанной деятельности.

Кроме того, согласно статье 20 (Обращения депутата к органам исполнительной и судебной власти, органам прокуратуры, органам местного самоуправления) депутат, основываясь на обращениях, заявлениях и жалобах избирателей, а также в ходе детального изучения общественного мнения, может обращаться в соответствующие центральные и местные органы исполнительной власти, органы судебной власти, органы прокуратуры и органы местного самоуправления и органы эти не позднее, чем в 15-дневный срок обязаны дать депутату ответ на его обращение.

Вот на самом деле как должно быть. Но, судя по безнадежным вздохам и отмахиванию руками жалобщиков в ответ на наши вопросы, подобная практика «народных избранников» настолько редкая, что даже если кто-то из депутатов и поступает согласно Кодексу, то история о таковых попросту умалчивает.

Как видите, для лишения депутатского мандата есть много оснований. Но опять же, согласно распоряжению главы государства, решающую роль играют 63 голоса коллег (по принципу «а судьи кто»).

Но за что на самом деле могут лишить депутатского мандата, если столько правонарушений имеет место быть? Ответ прост: за непосещения заседаний Милли Меджлиса без уважительной причины, так как за более серьезные проступки наших «избранников народных» еще ни разу мандата не лишили (в том числе и за бизнес-объекты, которые, согласно законодательству Азербайджана, депутаты иметь не могут, однако все же имеют, поплевывая на законы страны с высокой колокольни.) Оскорбляльщики из ММ отделывались разве что предупреждением, и не более. Кроме того, им периодически напоминают, что существует кодекс поведения депутата, но напоминания эти – как горох об стену: ни один, так другой нет-нет да гавкнет в СМИ в адрес своих «избирателей» вместо того, чтобы на законном (заметьте!) основании права граждан защищать.

Не секрет, что любому, севшему (а точнее, вросшему) в хлебное кресло Мили Меджлиса, есть что терять.

Во-первых, согласно статье 90 Конституции АР, личность депутата неприкосновенна, так же, как и его дома, квартиры, вещей, личного и служебного транспортных средств, используемых средств связи, принадлежащих ему документов, корреспонденций.

Далее: депутату ежемесячно выплачивается должностной оклад и не облагаемое налогами денежное довольствие для возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий.

Кроме того, депутат на срок своих полномочий освобождается от военного призыва и военного сбора, а государство гарантирует ему полную безопасность. И наверняка мало кто знает, что депутаты имеют право на ношение личного оружия, которым его обеспечивают соответствующие органы.

Жизнь и здоровье депутата страхуется за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики в размере его пятилетней заработной платы, и если «народный избранник» в бозе почит или покалечится, страховая сумма в связи с осуществлением депутатской деятельности, выплачивается государственными страховыми органами.

И даже на пенсии роскошная жизнь «народного избранника» не заканчивается: после истечения срока исполнения полномочий бывший депутат ежемесячно получает установленное законодательством пособие в размере 80 процентов ежемесячного должностного оклада, кроме того, в эту сумму включаются последующие изменения в росте среднемесячной заработной платы депутата. Чего не скажешь о среднестатистических пенсиях рядовых граждан, которые работали много лет, а в результате получают гроши. И не важно, на какую планку сегодня поднимается оплата должности, которую они ранее занимали – это их уже не касается, они же не депутаты, а простые люди.

Если вышедший на пенсию депутат умер, члены его семьи — вдова (вдовец), мать (отец) и находящиеся на его иждивении неработающие дети, не достигшие возраста 22 лет, получают его пенсию. Правда, в Кодексе не указано – сколько лет они ее получают, но не удивимся, что пожизненно, в тот момент, когда за умершего «избирателя» родственники получают пенсию всего три месяца.

Очень хочется надеяться, что в связи с поправками во «Внутреннем уставе Милли Меджлиса» когда-нибудь наступит и порядок в этом законотворческом ведомстве, депутатов которого мы так рьяно «избираем». Осталось дождаться очередного негативного высказывания в СМИ. А там видно будет – за что в ММ эти 63 голоса будут лишать своих коллег депутатского мандата.

Яна Мадатова

Minval.az