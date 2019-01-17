Высота волн в открытом море на 15:00 достигает 7,5 метра. В Баку и в отдельных местах Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра достигла 30 м/с, в Сумгайыте – 40 м/с, сообщает министерство экологии и природных ресурсов.

В большинстве районов страны идет дождь, в горных и предгорных районах снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове два градуса тепла, в горных районах — 1-3 градуса мороза, в предгорных — 0-3 градуса тепла, в низменных районах — 4-6 градусов тепла.

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Высота волн на месторождении «Гюнешли» в Каспийском море по состоянию на 12:00 часов достигала 5,3 метра. В Баку и отдельных местах Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра составляет 28- 36 метров в секунду, сообщает министерство экологии и природных ресурсов.

В большинстве районов республики идут дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура составляет 4 градуса тепла, идет мокрый снег

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