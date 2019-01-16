В рамках Программы Расширения Военного Образования НАТО по оказанию помощи развитию определенных сфер системы военного образования в Военной Академии Вооруженных сил проводится рабочая встреча с экспертной группой Альянса.

Как сообщает МО АР, преподаватели военно-учебных заведений проводят с экспертной группой НАТО обсуждения по подготовке и оценке учебных планов и программ.

В рамках рабочей встречи, которая продлится до 17 января, местные учителя проведут открытые уроки. Затем будет обсуждена и оценена общая теория этих уроков.

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