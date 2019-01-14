Константинопольский патриархат спустя три недели после объявления автокефалии для новой Церкви в Украине опубликовал соответствующий документ — томос.

— Мы признаём и устанавливаем в границах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признавать её как сестру и вспоминать под именем Святейшая церковь Украины, — говорится в тексте.

В томосе также сказано, что кафедра Церкви — Киев и она не может ставить своих епископов и основывать приходы за границей.

Кроме того, обозначено, что Вселенский патриархат оставляет за собой все подчинённые ему храмы и монастыри на Украине, а все важные вопросы Святейшая церковь сможет решать только через Константинополь.

Minval.az