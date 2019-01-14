Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери и министру обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майору Амиру Хатеми.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих в результате крушения грузового самолета Вооруженных сил братской Исламской Республики Иран неподалеку от города Карадж. Ваша боль – это, несомненно, и наша боль.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым».

Minval.az