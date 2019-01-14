Россия обнуляет результаты многообещающих переговоров с Японией по спорным островам?

Между Москвой и Токио разгорается громкий дипломатический скандал. На сайте МИД РФ появилось сообщение «о встрече заместителя министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с послом Японии в России Т.Кодзуки». Главу диппредставительства Страны Восходящего Солнца пригласили в МИД, где Моргулов заявил японскому дипломату, что «в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре». После чего указали, что «подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года», «дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров», и вообще «такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования». После чего послу разъяснили позицию России, которая, по словам Моргулова, осталась неизменной: «…Решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Подобные прецеденты в дипломатии, конечно, время от времени случаются. Но это сообщение МИД РФ для многих оказалось если не шоком, то во всяком случае более чем громкой новостью. И не только потому, что у дипломатов есть предостаточно способов довести свою позицию до визави без большого шума, и если ссору и разногласия вынесли в публичное пространство, это уже само по себе серьезный демарш. Важно другое: судьбу спорных с Японией островов, мирного договора и т.д. в последние недели обсуждали весьма бурно. Причем «с прицелом» на то, что острова Россия все же вернет.

Напомним: между СССР и Японией после второй мировой войны до сих пор не подписан мирный договор. Главной загвоздкой остается судьба четырех островов — Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи, которые Россия называет «южными Курилами», а Япония — своими «северными территориями».

«Островной вопрос» и простой, и сложный одновременно. Начиная с подписанного в 1855 году Симодского трактата, все договоры о границах между Россией и Японией признавали их японским владением. Но во время второй мировой войны эти острова перешли под контроль Кремля. 9 августа 1945 года СССР, игнорируя заключенный в 1941 году Пакт о нейтралитете с Японией, вступил в войну против Японии. Кроме нашумевших боевых действий в Маньчжурии, уже 18 августа советские войска начали наступление на Курильские острова, а затем, не остановившись, заняли и четыре ныне спорных островка. Японская армия к этому моменту уже не оказывала сопротивления. Токио признал и принятую в августе 1945 года Потсдамскую декларацию, согласно которой, Япония будет изгнана «со всех территорий, которые она захватила при помощи силы и в результате своей алчности». Но, как подчеркивают в Токио, Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи всегда были японскими, а не захваченными «при помощи силы и в результате алчности».

И вот с этого момента и начинается отсчет «территориальной проблемы». Москва отказывается выводить войска с четырех островов, Токио — подписывать мирный договор, пока вопрос островов не решен.

В 1956 году казалось, что «лед тронулся». СССР, во главе которого стоял Никита Хрущев, подписал с Японией Совместную декларацию, где как бы согласился вернуть два из четырех островов — Шикотан и Хабомаи — после подписания мирного договора. Но уже в 1960 году свое согласие аннулировал — потому, что на территории Японии появились военные базы США.

Потом было множество встреч, переговоров и обоюдных обещаний договориться. Наконец, в ноябре 2018 года в Сингапуре прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года. Переговоры в Сингапуре и слова Пескова о декларации 1956 года в Японии расценили как обнадеживающий признак: Москва задумалась о возвращении островов. Японские СМИ активно публиковали «утечки», что нынешних жителей островов Япония депортировать ни в коем случае не намерена, что американских баз на них не появится и т.д. и т.п. В Украине новости о далеких островах тоже восприняли с воодушевлением: если сегодня Россия уходит с Шикотана, завтра она уйдет и из Крыма.

Но теперь в Москве заявляют, что ни о какой передаче островов не может быть и речи. И еще обвиняют Японию в искажении сути договоренностей.

В Токио реагируют сдержанно. «Мы не можем раскрывать содержание последних контактов с Россией, исходя из необходимости вести переговоры в тихой атмосфере, — заявили российским журналистам в МИД Японии. — Да, российской стороне была изложена наша позиция, но она также раскрываться не будет. Переговоры будут продолжены на основе базисной позиции нашего правительства. Она заключается в том, что следует решить территориальную проблему и на этой основе заключить с Россией мирный договор».

Но это не значит, что переговоры продолжатся в прежнем ключе и в прежнем темпе. Потому как Москва, которая сначала согласилась вернуться к декларации 1956 года, а затем заявила, что острова она возвращать не будет, и вообще «правильные пацаны назад не сдают», не просто обнулила результаты переговоров в Токио. То, что произошло на Смоленской площади, демонстрирует, во-первых, то, что в Москве считают силовую перекройку границ вполне допустимой. И не видят ничего предосудительного в том, чтобы отхватить у Японии четыре островка, у Грузии — Абхазию и Южную Осетию, у Азербайджана — Карабах руками и от имени своего форпоста…А во-вторых, в РФ в очередной раз, быть может, и сами того не желая, продемонстрировали собственную недоговороспособность и предоставили миру убедительные доказательства: если в Москве говорят, что хотят урегулировать проблему, это еще не означает, что там действительно хотят договориться, а не действовать по принципу «мы сказали — вы сделали». А от своих слов и даже подписанных деклараций откажутся без большого душевного трепета.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az