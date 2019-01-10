В Николаеве 9 января Ленинский районный суд арестовал 29-летнего гражданина Азербайджана, который во время конфликта в баре ранил мужчину. Об этом украинскому интернет-порталу news.pn сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В тот вечер мужчина в сопровождении сожительницы и ее родственницы отдыхал в баре, куда вскоре пришла компания мужчин. Один из этой компании стал приставать к спутницам азербайджанца и спровоцировал конфликт. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где подозреваемый ранил ножом пристававшего мужчину.

В прокуратуре уточнили, что конфликт случился 6 января примерно в 1:00 ночи в кафе-баре «Янтарный» на улице Космонавтов.

Пострадавший был ранен в живот, нож зацепил печень и вызвал внутрибрюшное кровоизлияние. Раненого доставили в больницу.

Подозреваемого задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Миграционная служба решит, законно ли мужчина пребывал на территории Украины.

Minval.az