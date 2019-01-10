В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской Армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку. Информацию распространяет МО АР.
В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской Армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку. Информацию распространяет МО АР.
Дата: 2019/01/10 20:02
Раздел: Азербайджан, Армия
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