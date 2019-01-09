В Учебном и Образовательном Центре Вооруженных сил состоялось совещание, посвященное анализу состояния воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне по итогам 2018 года. В мероприятии приняли участие командиры воинских частей, руководители специальных военно-учебных заведений, расположенных на территории гарнизона, и другие должностные лица.

Как сообщает МО АР, в ходе совещания заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев выступил с докладом о проделанных работах на территории гарнизона и достигнутых успехах за 2018 год, а также довел до должностных лиц соответствующие поручения министра обороны в связи с повышением уровня боевой готовности личного состава и организацией на высоком уровне учебно-образовательного процесса в 2019 году.

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