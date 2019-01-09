Московский «Спартак» официально объявил о возвращении воспитанника команды полузащитника Аяза Гулиева, который в последнее время выступал за «Ростов». Об этом сообщает Twitter московского клуба.

«Спартак» согласовал трансфер игрока с «Ростовом». Отмечается, что хавбек заключил долгосрочный контракт с красно-белыми.

В нынешнем сезоне Гулиев сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Отметим, что Аяз Гулиев имеет азербайджанское происхождение, но сделал выбор играть за сборные России.

Minval.az