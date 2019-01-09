Московский «Спартак» официально объявил о возвращении воспитанника команды полузащитника Аяза Гулиева, который в последнее время выступал за «Ростов». Об этом сообщает Twitter московского клуба.

«Спартак» согласовал трансфер игрока с «Ростовом». Отмечается, что хавбек заключил долгосрочный контракт с красно-белыми.

⚡⚡⚡ Гулиев вернулся в #Спартак@fcsm_official и @rostovfc согласовали условия перехода в наш клуб полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. С возвращением, Аяз! 🔴⚪ pic.twitter.com/QZOWBu5RB3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 января 2019 г.

В нынешнем сезоне Гулиев сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Отметим, что Аяз Гулиев имеет азербайджанское происхождение, но сделал выбор играть за сборные России.

Minval.az