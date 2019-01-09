Согласно утвержденному Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым плану на 2019 учебный год, проводятся учебно-методические сборы с военнослужащими Азербайджанской Армии, имеющими специальности по организации топогеодезического обеспечения и гидрографической работе.

Как сообщает МО АР, начальник Управления навигации и картографии капитан 1-го ранга Давуд Багирли довел до личного состава задачи, поставленные руководством Министерства обороны, а также рекомендации по проведению в ходе организованных сборов соответствующих занятий, тестовых и практических экзаменов, в том числе по сдаче нормативов по физической подготовке.

Minval.az