В соответствии с «Планом мероприятий в связи с проведением 29-ой годовщины трагедии 20-го января», утвержденным распоряжением руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиза Мехтиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения по проведению ряда мероприятий в Азербайджанской Армии.

Как сообщает МО АР, предусмотрено проведение «круглых столов», конференций, сборов и специальных занятий, в том числе организация выставок книг и картин в Отдельной Общевойсковой Армии, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях, а также показ художественных и документальных фильмов, спектаклей, посвященных трагедии с участием коллективов Центрального дома офицеров имени Ази Асланова, домов офицеров Нахчыванского и Гянджинского гарнизонов.

В ходе мероприятий будут организованы встречи членов семей шехидов и свидетелей событий с личным составом воинских частей, а также посещения монументов, воздвигнутых в память о шехидах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Родины.

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