— Не договариваясь с Филом опять надели одинаковое. В прошлой жизни мы точно были братья-близнецы, — шутит, комментируя своё видео с Киркоровым оперный певец Юсиф Эйвазов, муж Анны Нетребко.
Встретившись за обедом в одном из ресторанов Майами, Филипп Киркоров и Юсиф Эйвазов обнаружили, что надели практически одинаковые футболки из шёлка, сделанные знаменитыми модельерами Доменико Дольче и СтефаноГаббана.
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Without any according 😂😂😂😂 we put almost the same shirt 😂😂😂 @fkirkorov in the past live we were twin brothers 🤗🤗🤗😂😂😂👍👍 @dolcegabbana Не договариваясь с Филом опять одели одинаковое @fkirkorov 😂😂😂😂 в прошлой жизни мы точно были братья близнецы однозначно 🤗🤗🤗😂😂 @dolcegabbana #всемпривет #всемдобра #срождествомхристовым #юсифэйвазов #цветнатроениядольчегаббана #мылюбимотдыхатькрасиво #всемдобра #филиппкиркоров