— Не договариваясь с Филом опять надели одинаковое. В прошлой жизни мы точно были братья-близнецы, — шутит, комментируя своё видео с Киркоровым оперный певец Юсиф Эйвазов, муж Анны Нетребко.

Встретившись за обедом в одном из ресторанов Майами, Филипп Киркоров и Юсиф Эйвазов обнаружили, что надели практически одинаковые футболки из шёлка, сделанные знаменитыми модельерами Доменико Дольче и СтефаноГаббана.

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