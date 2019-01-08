После отбытия срока заключения освободился «вор в законе» Гурсель Сайфулов, которого криминальный мир больше знает под кличкой «Гурам Ташкентский». Событие произошло 29 декабря 2018 года, но СМИ это известно стало только сейчас.

«Коронованный» в июле 2014 года «ворами в законе» Ровшаном Джаниевым (Ровшан Ленкоранский) и Малхазом Мгалоблишвили (Курша) в Анталье, кстати, турок по происхождению, Гусель Сайфулов был задержан ровно через год в Москве оперативниками ГУУР МВД России совместно с бойцами спецназа. При себе у него обнаружился пакет растительного вещества общей массой 1,2 грамма, которое по результатам исследований было признано наркотическим средством (спайс).

По данным «Преступной России», «заехав» в СИЗО «Бутырка», Гурам Ташкентский не был признан, поскольку добровольно отрекся от своего «титула». Это произошло вскоре после того, как вернувшийся из Испании «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой), активно реформирующий «воровской» мир, призвал всех, по кому есть «вопросы» и кто уклоняется от встречи с «ворами в законе», по своей воле сложить полномочия и тем самым избежать худших последствий.

24 сентября 2015 года Таганский суд Москвы приговорил Гурама Ташкентского к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы строгого режима, признав виновным по ст. 228 ч.2 УК РФ.

В течение последнего года заключения Гурсель Сейфулов содержался в тюрьме «Владимирский централ», откуда по окончании срока отправился домой, по месту прописки — в город Домодедово Московской области.

Minval.az