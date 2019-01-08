Обнародован обновленный новый рейтинг-лист по футзалу.

Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана не изменила свое положение и по-прежнему занимает 11-ю строчку. У «милли» 1430 очков.

Один из соперников сборной Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира – команда Словакии – занимает 26-ю позицию (1192).

В первую десятку мирового рейтинга входят: Бразилия (1878), Испания (1791), Россия (1667), Португалия (1665), Аргентина (1663), Иран (1653), Казахстан (1542), Италия (1509), Украина (1490) и Парагвай (1468).

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