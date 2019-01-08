Ереван будет приветствовать начало переговоров с Баку о совместной организации службы на государственной границе, сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян, отвечая на вопрос о замене подразделений ВС Азербайджана на погранвойска.

Как сообщал Minval.az, в конце прошлого года Азербайджан заменил часть подразделений ВС на границе с Арменией (в Газахском и Агстафинском районах) на пограничные войска.

По словам Давтяна, сама замена подразделений никак не повлияла на ситуацию на границе и вряд ли окажет воздействие.

«На ситуацию это не повлияло ни положительно, ни отрицательно…», — цитирует его слова Sputnik Армения.

По его словам, «армянская сторона будет приветствовать возможные переговоры по поводу определения границы с Азербайджаном, а также совместной организации службы в целом».

«Как это принято на государственной границе», — добавил начальник Генштаба.

Minval.az