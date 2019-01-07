Обнаружено тело пропавшего без вести в результате крушения в Черном море судна «Волга-Балт 214» гражданина Азербайджана, капитана корабля Турбата Камиль оглу Исмаилова. Его тело было сжато на палубе судна.

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Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обнародовало имена азербайджанцев, погибшего и пропавшего без вести в результате крушения судна у берегов Турции.

В Национальный центр агентства поступило сообщение о крушении в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун грузового судна Volgabalt 214, плавающего под флагом Панамы.

В сообщении также говорится, что два члена экипажа судна являются гражданами Азербайджана.

Национальный центр госагентства немедленно принял соответствующие меры. После установления связи с поисково-спасательным морским центром турецкого города Самсун стало известно, что девять из 13 человек доставлены на берег.

Согласно сообщению, было найдено тело старшего помощника капитана судна Ибрагимова Мамедали Сурхай оглу. Продолжаются поиски капитана судна Исмаилова Турбата Камиль оглу.

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Один азербайджанец погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции, сообщает МИД Азербайджана.

«Посольство Азербайджана в Турции подтвердило, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были два азербайджанца. По информации посольства, в результате крушения погиб один азербайджанец, продолжаются поисковые работы по спасению другого азербайджанца», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Число погибших в результате крушения в Черном море судна возросло до шести.

Как сообщают турецкие СМИ, об этом заявил губернатор провинции Осман Каймак.

Семеро членов экипажа судна были спасены.

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Грузовое судно с углем затонуло в понедельник, 7 января, у северного побережья Турции. Два человека погибли, и еще четверо пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану и местные власти.

Судно с панамским флагом, которое вышло из российского порта в Азовском море, направило сигнал в около 148 километрах от берегов турецкой провинции Самсун.

Тринадцать членов экипажа находились на балкере, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Береговая охрана заявила, что сигнал о бедствии предупреждал о возможном затоплении судна.

На данный момент известно о том, что семерых членов экипажа спасли. Спасатели продолжают разыскивать еще четырех человек.

Отмечается, что операция выполнялась с помощью самолета, двух вертолетов и двух лодок.

Minval.az