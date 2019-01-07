Азербайджан увеличил в 2018 году импорт оборонной и авиационной продукции турецкого производства на 86%, сообщает «Анадолу».

В 2017 году экспорт оборонной и авиационной продукции производства Турции в Азербайджан составил $34,143 млн, а в 2018 году — $63,409 млн, отмечает агентство со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TİM).

В целом, экспорт турецкой продукции оборонной и авиационной промышленности в прошлом году составил $2,035 млрд, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Лидером по импорту из Турции продукции оборонной и авиационной промышленности в 2018 году стали США с показателем $726,066 млн. США в прошлом году увеличили импорт из Турции указанной продукции на пять процентов по сравнению с 2017 годом.

Второе место заняла Германия с показателем $226,119 млн, что на восемь процентов больше, чем в 2017 году.

Турецкий экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности в Оман в 2018 году резко вырос по сравнению с 2017 годом. Так, в 2017 году Оман импортировал из Турции указанную продукцию на $13,378 млн, а в 2018 году этот показатель вырос на 1046 процентов — до $153,373 млн.

Турецкий экспорт указанной продукции в Катар вырос в прошлом году на 241 процент — до $83,455 млн., в Нидерланды — на 455 процентов — до $75,582 млн.

Minval.az