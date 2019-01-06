Еще два пассажира микроавтобуса рейса «Азербайджан — Москва», который утром в воскресенье перевернулся на Ставрополье, доставлены в больницу, сообщает краевое управлении ГИБДД.

«В больницу доставлены всего 10 человек — все граждане Азербайджана. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок», — говорится в сообщении.

ГИБДД также отмечает, что в микроавтобусе находилось больше пассажиров, чем это было предусмотрено конструкцией.

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Микроавтобус с гражданами Азербайджана перевернулся в Ставропольском крае, пострадали шесть человек. Об этом говорится в информации ГУ МЧС по региону.

«В 10.45 поступило сообщение о том, что в километре от села Левокумское произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса Mercedes, перевозившего граждан Азербайджана по маршруту Азербайджан — Москва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в микроавтобусе находилось 13 человек.

«Предварительно, пострадали шесть человек. Пострадавшие доставлены в больницу Левокумского района. Возгорания нет, дорога не перекрывалась», — добавили в ведомстве.

Позже стало известно, что еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу, сообщили «Интерфаксу» в краевом управлении ГИБДД.

«Пострадали всего восемь человек, двое получили тяжелые травмы, все раненые доставлены в больницы Левокумского и Буденновского района. Все пострадавшие — жители Баку», — сказал представитель управления.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась и столкнулась с деревом.

Minval.az