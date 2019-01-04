Прокуратура завершила расследование и передала в суд дело об избиении четырьмя гражданами Азербайджана до смерти 59-летнего жителя Бродовского района Львовской области. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Львовской области, передают Українські Новини.

«На Львовщине будут судить четырех азербайджанцев, совершивших разбойное нападение и избивших до смерти жителя Бродовского района», — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Львовской области завершено досудебное расследование в отношении четырех граждан Республики Азербайджан, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.3,4 ст.187 (разбой), ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Инцидент произошел в июне прошлого года в Бродовском районе Львовской области.

Как было установлено досудебным расследованием, подозреваемые совершили разбойное нападение на хозяйство 59-летнего мужчины.

Злоумышленники нанесли потерпевшему многочисленные удары металлической планкой по голове и туловищу.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

Кроме этого, преступники завладели деньгами, телевизором, а также ювелирными изделиями.

Во время досудебного расследования всем подозреваемым была избрана строгий мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Бродовский районный суд Львовской области для рассмотрения по существу.

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