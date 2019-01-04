Убитые в Харькове студентки являются гражданками Турции, с Азербайджаном их связывает только происхождение. Об этом, комментируя сообщения украинских и турецких СМИ об убийстве двух студенток, заявила «Спутнику» глава пресс-службы министерства иностранных дел АР Лейла Абдуллаева.

Согласно данным СМИ, изувеченные тела второкурсниц Харьковского медицинского университета Зейнаб и Букет были обнаружены третьего января на съемной квартире. Сообщалось также, что они были уроженками Евлахского района Азербайджана. Однако, как отметили в правоохранительных органах этого района, проверка по базе данных показала, что погибшие студентки даже не являлись этническими азербайджанками. Они происходили из евлахских семей турков-месхетинцев, которые в свое время эмигрировали в Турцию и приняли гражданство этой страны.

По предварительным данным, убийство было совершено 31 декабря-первого января, в это время девушки перестали отвечать на звонки родственников. Подозреваемый в убийстве пока не задержан. Известно лишь, что это 20-летний гражданин Турции, по данным украинской национальной полиции, он второго января покинул территорию Украины.

По словам Абдуллаевой, правоохранительные органы Украины приступили к переговорам с посольством Турции в Киеве с целью задержать подозреваемого. Поскольку убитые девушки являлись гражданками Турции, МИД Азербайджана не располагает сведениями о других обстоятельствах преступления.

Minval.az