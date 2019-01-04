В Китае около 3 миллионов мусульман-уйгуров находятся в политических образовательных лагерях. Об этом сообщил турецким СМИ уйгурский активист Долкун Иса.

По его словам, территория «лагеря политического перевоспитания» была расширена, кроме того, в прошлом году в них погибли около 350 уйгурских профессоров.

«Среди содержащихся в лагерях есть пожилые люди в возрасте 80-90 лет. После Второй мировой войны страны обещали не повторять впредь геноцида. Но сегодня в Китае совершается геноцид против уйгуров», — отметил он.

Отметим, в одном из крупнейших регионов КНР — в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), где основной религией является ислам, власти создали политические лагеря, где «перевоспитывают» уйгуров. Там они изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который им не родной.

Такие действия центрального правительства вызывают резкое осуждение со стороны мирового сообщества.

Minval.az