Зограб Мнацаканян подтверждает факт оккупации азербайджанских земель

Во многих столицах мира, и Баку не исключение, еще продолжают работать новогодние и рождественские ярмарки, а на улицах еще сияет всеми огнями праздничная иллюминация, но расслабленный сезон зимних праздников уже заканчивается, и начинается уже не календарный, а «рабочий» отсчет 2019 года — того самого, с которым связывают серьезные надежды на прорыв в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, в числе прочего, отметил: «В 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования конфликта». Напомнив и о падении в Армении режима криминальной хунты, и о том, что Азербайджан смог изолировать Армению от всех региональных и международных проектов, Президент заявил: «Считаю, что сегодня складывается новая ситуация для урегулирования конфликта. Надеюсь, что в 2019 году в этой области могут быть подвижки».

Однако в Баку возлагают надежды не только на экономическое давление, которое уже привело к нешуточной политической турбулентности в Армении, но и на военную силу. Напомнил Президент и о том, что «наш мощный военный потенциал является основным фактором для урегулирования конфликта». Глава государства отметил, «сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе», и напомнил: «Проведя успешную операцию в нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы, азербайджанская армия полностью контролирует 11 тысяч гектаров земли. Возвращение стратегических высот позволяет нам полностью контролировать важные коммуникации и дороги, проходящие через территорию Армении». А затем направил Еревану недвусмысленный месседж: «Мы и дальше будем наращивать свою военную мощь. Мы хотим урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем и наше участие в переговорах является наглядным доказательством этого. Но все знают и должны знать, что военный фактор играет особую роль в урегулировании конфликта, и мы и впредь будем наращивать свою военную мощь». Словом, Армении самое время задуматься и сделать выводы. Но, к сожалению, новости, приходившие с той стороны линии фронта в последние дни 2018 и первые — 2019 года, как бы это помягче, не показывают готовность нынешних властей Армении к миру и к конструктивным переговорам.

Представители армянского руководства в последние дни уходящего года решили появиться на боевых позициях. Так, президент Армении Армен Саркисян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна отправился на опорный пункт, именуемый «Монте» — в честь известного международного террориста Монте Мелконяна, возведенного в Армении в ранг национального героя. И.о. премьер-министра Никол Пашинян тоже решил устроить себе этакую «фотосессию в стиле милитари» — вместе с католикосом Гарегином Вторым и начальником генерального штаба Армении Артаком Давтяном. «Наша цель ясна: мы должны всеми возможными способами защищать достижения наших воинов-освободителей и Вооруженных сил. Эти достижения каждый из нас, на своем месте, должен хранить всеми силами», — разглагольствовал Никол Воваевич.

Возможно, кому-то вывод, что, рассуждая о «защите достижений воинов-освободителей», Никол Воваевич направлял армянской аудитории этакий «месседж», что Армения не откажется от продолжения оккупации захваченных азербайджанских земель, может показаться слишком уж «притянутым» и излишне пессимистичным.

Но в те же дни глава МИД Армении Зограб Мнацаканян тоже решил мелькнуть в «окопном антураже». И еще громогласно заявил: «Мы – дипломаты, продолжаем вашу работу – устанавливаем мир, который будет полностью отражать интересы Армении, «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) и нашего народа. Мы неоднократно заявляли, что нашу ответственную позицию не должны рассматривать как нехватку возможностей или решительности. Уверенно можем сказать, что у вооруженных сил Армении хватает воли и решимости, готовности, достаточно навыков и военно-технического оснащения, чтобы гарантировать безопасность Армении и «Арцаха»».

А вот тут уже нужен «перевод с дипломатического». Прежде всего, заявив, что «у вооруженных сил Армении хватает воли и решимости, готовности, достаточно навыков и военно-технического оснащения, чтобы гарантировать безопасность Армении и «Арцаха»», Зограб Мнацаканян по сути дела подтвердил сам факт оккупации Арменией азербайджанских территорий, где армянская армия обеспечивает относительное благоденствие созданного Арменией в Карабахе оккупационного режима. По совести говоря, сам факт этой оккупации вряд ли для кого-то был таким уж большим секретом, но теперь его «на диктофон» и «под камеру» повторил глава армянской дипломатии. Причем если Никол Воваевич еще не набрался опыта «политеса» и у него регулярно проскакивают заявления в стиле «слово не воробей» или «язык поскользнулся», то Зограб Грачевич, бывший постпред Армении в ООН, по определению должен был бы научиться выбирать выражения. Или, выражаясь по-простому, «цедить базар». Кроме того, Мнацаканян, заявив, что армянские дипломаты работают над установлением мира, который будет «полностью отражать интересы Армении и «Арцаха»», то бишь ереванские притязания на азербайджанский Карабах, дал понять, что уступок на переговорах тоже не последует (по крайней мере добровольно), и отказываться от продолжения оккупации азербайджанских земель в Ереване не намерены. К сожалению, у оптимистичных прогнозов на 2019 год по поводу «прорыва» в карабахском урегулировании шансов сбыться куда меньше, чем хотелось бы.

И что же — в Ереване просто не в курсе, что расклад сил в регионе изменился? И что выбирать приходится не между «выгодным» и «невыгодным» миром, а между «невыгодным» миром и войной, где силовой перевес — на стороне Азербайджана?

Казалось бы, по ту сторону линии фронта регулярно сообщают об учениях азербайджанской армии, армянские дипломаты — а это как раз ведомство Мнацаканяна — в ответ на оружейные закупки Азербайджана устраивают шумные, хотя и безрезультатные демарши. Наконец, есть и выкладки экспертов. Один из них, Ван Амбарцумян, на днях выступил с предупреждением: все идет к тому, что, скорей всего, весной или летом этого года, когда погодные условия позволят, Баку начнет полномасштабную войну в Нагорном Карабахе. «Все время поступали сообщения о том, что Вооруженные силы Азербайджана стягивали к границе сухопутную военную технику, начиная с буксируемой ствольной артиллерии, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, боевых машины пехоты, бронетранспортеров, и заканчивая основными боевыми танками. Стянуто огромное количество сил. Эти войска по сей день не убраны с позиций. То есть с передовой они так и не были возвращены на места постоянной дислокации», — подчеркнул Амбарцумян в интервью сайту News.am.

Но одно дело — материалы в открытой печати. И совсем другое — бумаги с грифом «Секретно», которые кладут на стол ереванским бонзам. И значительную часть которых готовит для Пашиняна,..ну, скажем, его новый советник Аршак Карапетян, который занимал пост начальника управления разведки Генштаба ВС Армении и лишился этой должности после впечатляющего военного поражения Еревана в апреле 2016 года. Нетрудно догадаться: тогда разведка, по всей видимости, услаждала слух начальства такими отчетами, что Сержик Азатович заявлял с высоких трибун «у Армении армия, а у Азербайджана — вооруженные формирования». Но в результате в апреле 2016 года пришлось прощаться и с иллюзиями, и с территориями.

Вот и теперь в Ереване, судя по всему, не просто выступают с громкими заявлениями для внутренней аудитории, а вполне осознанно делают ставку на военный сценарий. И не только потому, что с точки зрения пиара официальному Еревану куда проще проиграть войну, чем подписать невыгодный для себя мир. Здесь, похоже, слишком уж загипнотизированы и прежними территориальными захватами, и слишком долгим сроком прекращения огня, и не сомневаются: до большой войны дело не дойдет, Азербайджан не продвинется дальше заявлений. Да и «национальное высокомерие», чванливую уверенность, что «эти кочевники» даже теоретически не смогут противостоять «армянским зинворам, готовым умереть за свои дома и хачкары», тоже никто не отменял. Наконец, в Армении уверены: в случае военного сценария за своего «исторического союзника», несмотря на все нынешние сложности и «шероховатости», наверняка вступится Россия, «демократическую Армению» поддержит Запад, а значит, при первых же выстрелах на линии фронта Азербайджан ждет впечатляющее «выкручивание рук»: точечные операции вроде тех, что имели место под Лелетепе и в Гюннюте — это одно, а вот масштабная война — уже другое. Словом, в Армении вновь с упоением внимают «разведданным от Аршака» и рисуют на картах стрелы в направлении Азербайджана. Только вот как дорого обойдутся на сей раз эти ереванские «иллюзии в стиле милитари»?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az