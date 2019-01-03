Еще одна женщина в Грузии скончалась, предположительно, от вируса гриппа A (H1N1), известного как «свиной грипп», сообщают в четверг грузинские СМИ.

39-летняя жительница Горийского района накануне была доставлена в тяжелом состоянии в клиническую больницу Гори (край Шида-Картли) с симптомами гриппа, врачи не смогли спасти жизнь пациентки.

В клинике заявили журналистам, что женщина поздно обратилась за медицинской помощью, у нее была осложненная форма заболевания. С помощью лабораторной экспертизы специалисты проверят, действительно ли речь идет о вирусе H1N1.

В конце декабря в Грузии были подтверждены два смертельных случая заболевания вирусом гриппа A (H1N1). Сообщалось, что одна женщина скончалась от вируса в Кутаиси, еще одна — в Батуми. При этом одна из женщин находилась на 38-ой неделе беременности. Врачам удалось спасти ребенка.

Ранее глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко заявил журналистам, что число случаев заболевания вирусом гриппа в стране в последнее время увеличилось, однако пока угрозы эпидемии нет. При этом в Минздраве заявляют, что готовы в случае необходимости перевести амбулаторные учреждения в масштабах всей страны на 24-часовой режим работы.

Minval.az