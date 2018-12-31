Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что боксёр Флойд Мейвезер сильно заинтересован в поединке с его клиентом.

«Мы с ним переписывались в течение последнего месяца, а если он скажет, что нет, я всё опубликую. Не лги, Флойд. Он умолял. Я сказал ему, что ему 57 лет, что у него слабое хрупкое тело, маленькая голова. Люди думают, что я сумасшедший, но мне кажется, что Хабиб надерёт ему задницу. Он думает, что Хабиб — лёгкие деньги, но Хабиб намного моложе, намного сильнее, жёстче, чем Конор, парень, который отстоял с ним в одиннадцать раундов. И Конор сдался, он трус, а Хабиб нет.

Послушайте, Флойд Мейвезер не боец, он спортсмен. В UFC ты должен быть полноценным бойцом. Если мы поймаем Флойда на улице, мы надерём ему зад, потому что он не сможет защитить себя. Он спортсмен. Ему не хватает смелости принять участие в настоящей драке. Хабиб подерётся с тобой в лифте, в телефонной будке, где угодно. Мейвезер может драться только на ринге. Он называет себя бойцом, хорошо, но у него нет яиц, чтобы пойти в UFC, поэтому мы подерёмся с ним по боксу и набьём ему по заднице, без проблем», — сказал Абдель-Азиз TMZ Sports.

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