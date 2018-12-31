Сенатор США от Массачусетса демократ Элизабет Уоррен объявила о создании исследовательского комитета, который должен определить, будет ли выдвинута ее кандидатура на выборы президента США в 2020 году.

В обращении, опубликованном на youtube, 69-летняя Уоррен назвала темы своей предвыборной кампании: экономическое равенство, подотчетность правительства и сдерживание крупных корпораций.

Элизабет Уоррен — ведущий представитель прогрессивного крыла Демократической партии США. Ранее она неоднократно критиковала действующего президента США Дональда Трампа, в том числе, когда он баллотировался в президенты в 2016 году.

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