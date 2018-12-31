Кадры с камер наблюдения, на которых, предположительно, запечатлены пакеты с останками журналиста Джамал Хашукджи, попали в распоряжение турецких СМИ. Об этом сообщает Al Jazeera.

На записи видно, как черный минивэн подъезжает к зданию резиденции генконсула, расположенной в нескольких сотнях метров от места убийства. Мужчина вытаскивает из машины черные пакеты, предположительно, с останками журналиста, и заносит их в резиденцию.

Как отмечает агентство, видео сначала появилось на турецком телеканале A Haber. В репортаже говорилось, что кадры получены от журналиста, связанного с расследованием произошедшего газетой Daily Sabah. Издание известно своими связями с турецкими спецслужбами и до этого уже публиковало материалы из расследования убийства Хашукджи турецкими властями.

Ранее власти Саудовской Аравии не позволили турецким спецслужбам провести обыск в консульстве. «Эти кадры меняют весь ход расследования», — говорится в материале Al Jazeera.

По данным властей Турции, убийство совершено группой саудовцев, прибывших в Турцию незадолго до убийства 2 октября. Они пытали журналиста, а затем убили и расчленили. По одним данным, его тело могло быть по частям вывезено из Турции в чемоданах. По другой версии, тело растворили в кислоте.

Minval.az