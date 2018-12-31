39 участников одной вечеринки арестованы в Лондоне по подозрению в покушении на убийство человека, который в критическом состоянии доставлен в больницу.

Мужчина тридцати с небольшим лет был обнаружен на улице с ножевыми ранениями в районе Хаммерсмит на западе Лондоне. Это произошло около часа ночи в понедельник, пишет Би-би-си.

По заявлению лондонской полиции, этого человека преследовала группа мужчин и женщин после того, как между ними произошла драка в магазине.

Группа преследователей оказалась посетителями одной вечеринки в доме неподалеку. Полицейские попытались их допросить, однако получили отказ, после которого арестовали 39 человек.

Все они продолжают оставаться в полиции, пока идет следствие.

Пострадавший мужчина получил первую помощь на месте происшествия, а затем в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Как заявил полицейский инспектор Марк Лоуренс, по всей видимости, нападение произошло после «незначительной разборки».

«Несмотря на то, что такое большое число арестов на ранней стадии расследования довольно необычно, из-за отказа сотрудничать с полицией и для того, чтобы сохранить существенные улики, связанные с этим серьезным нападением, подобная мера была необходима», — заявил Лоуренс.

Minval.az