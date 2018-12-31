Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом, сообщила пресс-служба главы государства.

«Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран-партнеров по интеграционным объединениям, а также главам других государств в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций, видным политическим, общественным и религиозным деятелям, представителям науки, культуры и деловых кругов стран ближнего и дальнего зарубежья», — отметили в пресс-службе.

В поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву А.Лукашенко выразил уверенность, что 2019 год будет ознаменован дальнейшим расширением дружественных связей между двумя странами, укреплением доверительного межгосударственного партнерства, наращиванием взаимовыгодного многопланового сотрудничества.

Minval.az