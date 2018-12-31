Религиозный деятель, правнук шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев погиб во время покушения, сообщает «Кавказский Узел» со ссылкой на МВД.

Ночью 31 декабря в Назрани обстреляли автомобиль Hyundai Solaris, в котором находились двое мужчин, сообщили в Следственном комитете. В ведомстве не привели их имен. Известно, что в ходе покушения пострадал 28-летний водитель. По информации «Кавказского узла», это Або Аушев. Он находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия и боеприпасов. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Ибрагим Белхароев — потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX — начале XX века. В мае 2016 года на Ибрагима Белхароева уже покушались, но тогда он не пострадал.

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