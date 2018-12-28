Полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался от продления контракта с клубом. Об этом сообщает AS со ссылкой на эфир телеканала Telemadrid.

Хорват отверг первое предложение от руководства. Он ожидает, что клуб отправит ему улучшенный вариант контракта. В то же время Модрич изучает детали возможного перехода в миланский «Интер». Если переговоры о продлении договора закончатся неудачно, «Реал» рассмотрит вариант с продажей полузащитника летом 2019 года.

Действующее соглашение между клубом и игроком истекает в 2020 году.

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