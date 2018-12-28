В полигонных условиях были протестированы боеприпасы, предусмотренные для созданных на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана 125-миллиметровых танковых орудий.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На тестировании с участием специалистов министерства обороной промышленности и боевой техники и личного состава министерства обороны с целью проверки баллистических характеристик боеприпасов, предусмотренных для созданных на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана 125-миллиметровых танковых орудий, были произведены выстрелы из эксплуатируемого Вооруженными силами современного танка типа T-90C и получен положительный результат.

Боекомплекты предназначены для нанесения ущерба живой силе врага, артиллерии, минометам, огневым позициям ракетных установок и различным видам огнестрельного оружия.

По результатам проведенных тестов полностью подтверждены наличие высоких баллистических характеристик, надежность и безопасность при эксплуатации.

Minval.az