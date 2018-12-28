Москва и Лондон договорились начать восстановление численности дипломатов после взаимной высылки в связи с «делом Скрипалей». Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Великобритании Александра Яковенко.

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», — сказал Яковенко. Он подчеркнул, что «по крайней мере, половина посольства будет восстановлена».

Состав британских и российских дипмиссий сократился после того, как в марте 2018 года в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в инциденте Россию, Москва отвергает обвинения.

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