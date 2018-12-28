Бывший глава Государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии, экс-министр ЕЭК по энергетике Адамкул Жунусов, объявленный в международный розыск по обвинению в коррупции и нанесении ущерба государству в особо крупном размере, экстрадирован из Азербайджана в Бишкек, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в пресс-службе киргизской генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила запрос о выдаче А.Жунусова для привлечения к уголовной ответственности по делу, находящемуся в производстве Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП — Финансовая полиция) Киргизии.

«В пятницу по поручению Генпрокуратуры Киргизии сотрудниками Финпола А.Жунусов был этапирован в Бишкек», — заявил представитель пресс-службы.

В сентябре А.Жунусов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в рамках ранее возбужденного уголовному дела о коррупционной схеме в Таможенной службе Киргизии и нанесении материального ущерба в размере свыше 166,9 млн сомов ($2,45 млн) в виде обязательных таможенных платежей не поступивших в бюджет.

4 декабря А.Жунусов был задержан в аэропорту в Баку.

А.Жунусов в 2013-2016 годы занимал должность председателя ГТС Киргизии. С 2016 по февраль 2018 года — член коллегии Евразийской экономической комиссии, министр ЕЭК по энергетике и инфраструктуре.

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