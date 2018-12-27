Джулия Робертс рассказала, что ее ужасно раздражают слухи вокруг ее семьи. «Ужасно некомфортно заходить в магазин и видеть таблоиды с заголовками о моем грядущем разводе! На одной неделе они пишут: «Развод будет стоить 150 миллионов долларов», а буквально на следующей сумма подросла уже до 275 миллионов… — возмущается актриса в интервью мировым СМИ. — Привыкнуть к подобному «сопровождению» жизни непросто».

Но самое неприятное для Робертс и ее мужа заключается в том, что в этих историях невольно участвуют их любимые дети.

«Сложнее всего — скрывать всю эту чушь от детей. Так что да, травля в таблоидах задевает мои чувства. Потому что я очень горжусь своим браком с Дэнни Модером!» — признается актриса.

Супурги каждый год отмечают день свадьбы, потому что что считают, что традиции важны.

«Минувшим летом, 4 июля, мы отметили 16-летие нашей семьи. Столько счастья заключено в прожитых вместе годах! Я искренне считаю Дэнни своим самым любимым человеком на Земле. Мы наслаждаемся обществом друг друга и обожаем своих детей», — сказала актриса.

Minval.az