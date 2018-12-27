Президент России Владимир Путин поздравил и.о. премьер-министра Армении Пашиняна с победой его партии на выборах и пожелал удачи в реализации всех планов.

Путин также отметил, что динамику в отношениях с Арменией надо сохранять, в том числе в сфере безопасности, по линии ОДКБ и других интеграционных объединений.

Пашинян, в свою очередь, подтвердил готовность развивать отношения с Россией по всем направлениям, подчеркнув, что Армения позитивно настроена на интеграцию в рамках Евразийского экономического сообщества, а также пригласил российского лидера посетить Армению с официальным визитом в 2019 году.

Minval.az