Бывшего заместителя начальника Министерства государственной безопасности Китая (МГБ) Ма Цзяня приговорили к пожизненному сроку за коррупцию. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба суда города Далянь, передает RTVİ.

Ма Цзяня признали виновным в получении взяток, инсайдерской торговле и принуждении к сделкам. Суд также конфисковал все имущество бывшего заместителя главы разведки и оштрафовал его на 50,5 млн юаней ($7,3 млн).

По данным суда, все деньги, которые Ма Цзянь получил взятками и от инсайдерской торговли, изъяли и вернули в казну. Бывший замглавы разведки на заседании сказал, что согласен с приговором. Он добавил, что не планирует обжаловать решение суда.

Следователи установили, что с 1999 по 2014 годы Ма Цзянь, используя свое положение, помогал миллиардеру Го Веньгую, которого разыскивают китайские власти. Последнему принадлежало агентство недвижимости Beijing Zhengquan.

Ма Цзянь получил взятки на сумму больше 109 млн юаней ($15,8 млн). Кроме того, инсайдерская торговля принесла ему около 50 млн юаней ($7,2 млн).

Антикоррупционная комиссия Коммунистической партии Китая началарасследование против Ма Цзяня в 2015 году. Тогда же его отстранили от работы на посту замглавы МГБ, который он занимал с 2006 года.

МГБ выполняет функции как внешней разведки, так и контрразведки. Источник агентства Reuters сообщал, что Ма Цзянь руководил 8-м управлением, которое отвечает за борьбу с иностранными шпионами, которые работают под видом дипломатов, бизнесменов и журналистов.

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