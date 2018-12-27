Президент Украины Петр Порошенко впервые за три года получил дивиденды от работы кондитерской компании Roshen в размере свыше 20 миллионов долларов, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что швейцарский трастовый фонд Rothschild Trust (Schweiz), который в настоящее время управляет Roshen, рассмотрел результаты многолетней деятельности Порошенко по управлению компанией и принял решение перечислить ему дивиденды.

Деньги украинский лидер направит на «прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка».Кроме того, порядка двух миллионов долларов уйдет на уплату налогов.

Minval.az