Гражданин Азербайджана незаконно пересёк границу с Россией, воспользовавшись поддельным паспортом.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району, гражданин Азербайджана был депортирован из России в 2014 году с запретом последующего въезда.

Азербайджанец знал об этом, однако поменял национальный паспорт и незаконно пересёк государственною границу Российской Федерации в московском аэропорту «Домодедово». Впоследствии иностранец неоднократно пересекал границу по документам с изменёнными личными данными.

В его отношении возбуждено уголовное дело, мужчина заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Minval.az