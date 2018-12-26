Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами высказался на тему нормализации армяно-турецких отношений.

«Новые руководители Армении заявляют, что готовы на установление отношений с Турцией без предусловий, но у нас есть четкое предусловие. Разве мы можем сделать что-то, не учитывая чувства Азербайджана? Вопрос Карабаха и оккупированных территорий должен быть решен», — цитируют главу МИД Турции армянские СМИ.

Мевлют Чавушоглу также добавил, что Турция будет поддерживать то решение по карабахскому вопросу, которое будет приемлемо для Азербайджана.

Minval.az